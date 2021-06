Kersverse Racing Genk-speler zwaait af bij Ajax: "Dit was 14 jaar lang mijn thuis"

Racing Genk maakte vrijdag de komst van Carel Eiting bekend. De 23-jarige middenvelder komt over van Ajax.

Eiting werd afgelopen seizoen uitgeleend aan Huddersfield Town maar zit al van bij de jeugdreeksen in Amsterdam bij Ajax. Hij kon er echter nooit doorbreken, al deed zijn opleiding wel zijn marktwaarde ferm stijgen richting 4 miljoen euro.

"Ajax, wat een avontuur is dat geweest. Het begon met een kleine jongen die grote dromen had. Veertien jaar lang was Ajax als een thuis voor me... Ik wil iedereen bedanken voor de onvoorwaardelijke steun tijdens mijn fantastische tijd bij deze club. Ik kijk uit naar de volgende stap in mijn carrière en ben benieuwd wat dit brengt. Tot we elkaar weerzien", zwaait hij af bij Ajax.

Racing Genk betaalde naar verluidt iets minder dan één miljoen euro voor de Nederlandse middenvelder.