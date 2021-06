KV Kortrijk kent ook in tweede oefenwedstrijd geen problemen met haar tegenstander:

KV Kortrijk heeft ook haar tweede oefenwedstrijd vlot kunnen winnen. De Kerels namen het op tegen KVK Westhoek en KV Kortrijk haalde het met 0-3. De doelpunten kwamen er via Gueye, Badamosi en Chevalier.

Bijna alle ploegen zijn begonnen met oefenwedstrijden als voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League en het is voor KV Kortrijk niet anders. Na een 0-5 overwinning tegen KRC Harelbeke in de eerste oefenwedstrijd, was het nu de beurt aan KVK Westhoek.

KV Kortrijk deed de netten minder trillen, maar ook nu werd het een vlotte overwinning voor de Belgische eersteklasser. Zo zorgden Gueye, Badamosi en Chevalier voor een 0-3 eindstand.