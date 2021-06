OFFICIEEL: Voormalig Belgisch jeugdinternational zoekt zijn heil in Polen

Milan Corryn, een 22-jarige flankaanvaller, verlaat het Slowaakse AS Trencin en verkast transfervrij naar Polen. Hij ondertekende een contract voor twee seizoenen plus optie bij Warta Poznan.

Milan Corryn zette zijn eerste voetbalstapjes bij Dender, waar hij op jonge leeftijd al werd weggeplukt door Anderlecht. Bij paars-wit doorliep hij vervolgens de jeugdacademie. In 2018 trok Corryn, die alle Belgische nationale jeugdploegen doorliep, naar AS Trencin.

Na drie seizoenen Slowakije zet Corryn zijn loopbaan nu verder in Polen. Hij ondertekende zopas een contract voor twee seizoenen plus optie bij Warta Poznan, dat afgelopen seizoen op een vijfde plaats eindigde in de Poolse hoogste klasse.