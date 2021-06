Ex-Rode Duivel en voormalig Club Brugge verdediger, Peter Van der Heyden weet hoe je Cristiano Ronaldo moet afstoppen.

Sporza haalde voormalig Rode Duivels en Club Brugge speler, Peter Van der Heyden, voor de microfoon. Hij is een fan van Roberto Martinez en weet hoe we regerend Europees Kampioen Portugal moeten afstoppen.

"De poulefase is definitief voorbij", waarschuwt Peter Van der Heyden. "Elk foutje is uit den boze en kan tegen zo'n sterke tegenstander afgestraft worden. De Duivels zullen uit een andere vaatje moeten tappen en als dat lukt, is de kwalificatie zeker mogelijk."

Van der Heyden speelde 26 wedstrijden voor de Rode Duivels en is een liefhebber van het tactische systeem van Roberto Martinez. "Ik zou het systeem met 3 centrale verdedigers behouden en Ronaldo proberen af te stoppen met een dubbele dekking. De Rode Duivels zullen in elk geval heel alert moeten zijn."