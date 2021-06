Capon gaat na contractverlenging 7de seizoen in bij KVO: "Andere opties maar gedachten stonden op verlengd verblijf"

Bij KVO kunnen ze ook in het nieuwe seizoen rekenen op de diensten van Brecht Capon. Speler en club zijn inmiddels met mekaar vergroeid: Capon gaat al aan zijn zevende seizoen bij Oostende beginnen. Na al die jaren aan de kust was hij niet geneigd te vertrekken.

Nochtans was er wel belangstelling voor Capon. Zoals voor zovele KVO-sterkhouders na het fantastische seizoen dat de kustploeg afwerkte onder trainer Blessin. "Er waren andere opties maar mijn gedachten stonden toch vooral op een verlengd verblijf bij KVO", verkondigt Brecht Capon.

"Ik ben blij dat ik toch nog minstens één seizoen bij KVO kan blijven. Op mijn leeftijd was dat geen zekerheid, zeker gezien het huidige Oostendse project, maar het is toch een teken dat mijn prestaties en mentaliteit worden gewaardeerd." Capon is inmiddels 33. Het afronden van zijn contractverlenging geeft hem rust in het hoofd. "Nu kan mijn focus voluit op de sportieve prestaties liggen."

Af en toe is er ook nog tijd om zijn ploeg op een andere manier 'in de picture' te zetten. Zo mocht Brecht Capon ook al de nieuwe uitrusting showen in het gebouw van de nieuwe hoofdsponsor van KVO.