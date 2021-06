Het ziet er niet goed uit voor Eden Hazard: "Ik blijf sowieso bij de ploeg als kapitein"

De match tegen Portugal zou de Rode Duivels wel nog eens zuur kunnen opbreken voor de rest van het toernooi. De zorgen om Kevin De Bruyne zijn groot, maar die om Eden Hazard zijn nog groter. Mogelijk zit zijn toernooi erop.

Hazard greep naar de bil en dat is nooit een goed teken. "Ik weet niet wat hij heeft, maar hij heeft iets gevoeld in zijn hamstrings. In het beste geval is dat een contractuur, maar ook dat is in het meest optimistische geval tien dagen. Ik geloof dat zijn EK er misschien opzit."

Hazard kwam even later ook uitleg geven. Hij wou nog geen te grote uitspraken doen, maar optimistisch was hij ook niet meteen. "Ik weet niet wat het is. We gaan morgen zien. Het doet pijn en ik heb iets 'kleins' gevoeld in de hamstring. We gaan de blessure goed analyseren. Ik wil nu nog niet zeggen dat ik de kwartfinale ga missen of dat ik niet meer ga spelen. Ik blijf sowieso bij de ploeg om als kapitein de jongens te steunen."