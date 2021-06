OFFICIEEL: Anderlecht huurt 19-jarige centrale verdediger van Manchester City

RSC Anderlecht heeft de komst van een jong Manchester City-talent afgerond. De centrale verdediger Taylor Harwood-Bellis gaat een jaar op huurbasis voor paars-wit voetballen. Vorig seizoen deed Harwood-Bellis al ervaring op in de Championship.

"Taylor Harwood-Bellis speelt komend seizoen bij Royal Sporting Club Anderlecht", klinkt het in een persmededeling. "De rechtsvoetige centrale verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van Manchester City. Vorig seizoen leenden de Cityzens de youngster uit aan de Blackburn Rovers, waar hij in 19 wedstrijden aan ervaring opdeed in de Engelse tweede klasse."

Al veel maturiteit

Taylor Harwood-Bellis maakte tijdens zijn jaren bij de jeugd ook vast deel uit van de Engelse nationale selecties. De sportief directeur van RSCA ziet in hem een speler die al ver staat voor zijn leeftijd. "Taylor is een jonge centrale verdediger die toch reeds met veel persoonlijkheid en maturiteit speelt", aldus Peter Verbeke.

De 19-jarige Brit moet met zowel zijn voetballende als verdedigende kwaliteiten de ploeg dus iets kunnen bijbrengen. "ā€‹Zijn opleiding bij City, gekoppeld aan ervaring in de Championship maken van hem een speler die enerzijds goed is aan de bal maar tegelijk met veel agressiviteit en doortastendheid verdedigt."