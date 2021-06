Courtois met sneer: "Hoorde dat er Hollanders kritiek hadden... Maar wij gaan door en zij niet"

Het was zwoegen die tweede helft. Er waren blijkbaar een paar Nederlanders die op sociale media kritiek uitten op de Rode Duivels. En Thibaut Courtois had dat al snel opgevangen na de match.

De eerste helft was zowat alles onder controle en de goal van Thorgan Hazard viel op het perfecte moment. De tweede helft was een heel andere zaak. "Portugal heeft zoveel offensief geweld, dan weet je dat het moeilijk wordt. We hebben goed verdedigd en bewezen dat de kritiek op onze verdediging onterecht is. Ik hoorde ook dat enkele ‘Hollanders’ kritiek hadden op ons, maar wij stoten door en zij liggen eruit", deelde hij een sneer uit.

“Zo'n topmatch is nooit gemakkelijk. We hebben de pech dat onze kant van de tabel vol topploegen zit, maar we hebben de kwaliteiten om door te stoten. Het is nu afwachten hoe Kevin en Eden zullen recupereren."

De tweede helft was wel afzien. "We kwamen er moeilijk uit, zij zetten hoger druk. Het lukte ons niet meer om de bal in de ploeg te houden. De coach zei ons dat wanneer we als ploeg harder werkten dan Portugal, het voor hen erg moeilijk zou zijn om ons te kloppen.”