Zware aderlating voor Kroatië tegen Spanje: Ivan Perisic test positief op Covid-19 en mist achtste finale

Ivan Perisic heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd op dit EK al gespeeld. Kroatië kan tegen Spanje geen beroep op hem doen, want de ex-speler van Roeselare en Club Brugge heeft positief getest op Covid-19. De Kroaten zullen hem enorm missen, zoveel is zeker.

De Kroatische voetbalbond heeft de positieve test van Ivan Perisic bekendgemaakt. De 32-jarige Kroaat is onmiddellijk in quarantaine gegaan voor een periode van tien dagen. Daardoor mist hij al zeker de achtste finale tegen Spanje. Als Kroatië zich plaatst voor de kwartfinale, zal Perisic ook die match moeten missen.

2 van de 4 Kroatische doelpunten gemaakt

De kansen van de Kroaten krijgen door het ontbreken van Perisic wel een klap. De Inter-speler scoorde tot dusver tweemaal op dit EK en was zo goed voor de helft van alle Kroatische doelpunten op dit toernooi. Er komt nu dus nog meer druk op de schouders van Luka Modric om zijn ploeg op sleeptouw te nemen.

Kroatië speelt maandag tegen Spanje in Kopenhagen. "We hebben de bevoegde autoriteiten geïnformeerd over de situatie", klinkt het nog in het communiqué van de Kroatische federatie. Alle andere teamleden hebben wel een negatieve test afgeleverd.