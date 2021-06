Vanhaezebrouck zet Gents bestuur onder druk: "Moet hem nu hebben voor het cruciaal wordt"

Bij Gent wisten ze wat ze binnenhaalden toen ze Hein Vanhaezebrouck een nieuwe termijn gaven. De coach zegt wat er hem op het hart ligt. En momenteel is dat een nieuwe spits.

Roman Yaremchuk is tot nader orde nog steeds speler van de Buffalo's, maar de verwachting is dat de Oekraïner nog vertrekt. Een vervanger is er momenteel nog niet en dus is Laurent Depoitre - momenteel nog geblesseerd - de enige diepe spits. Hein Vanhaezebrouck wil die situatie zo snel mogelijk gewijzigd zien.

Michel Louwagie weet ook wel dat er nog een nieuwe spits bij moet, maar momenteel is het wachten. En dat doet Hein niet graag. "Hoe rapper, hoe liever", zegt HVH in HLN. "Wie het ook wordt, ik wil nog met die spits kunnen werken voor het echt cruciaal wordt."