Deens bondscoach verrast: "Ik had liever tegen Nederland gespeeld, Tsjechië is beter"

De Deense bondscoach, Kasper Hjulmand, bekeek gisteren natuurlijk ook met spanning Nederland-Tsjechië. De komende tegenstander van Denemarken kwam immers uit die match. Na afloop was hij allesbehalve blij...

"Al wie denkt dat dit een geweldig resultaat is, moet daar maar eens opnieuw over nadenken. Ik had liever Nederland ontmoet", zei hij bij Viaplay.

"Het is duidelijk dat Nederland een paar uitstekende spelers heeft die stuk voor stuk een beetje beter zijn dan de Tsjechen", aldus Hjulmand. "Maar ik denk dat Tsjechië in zijn geheel duidelijk beter is. Zij hebben de afgelopen jaren ook beter gepresteerd."

Hij verwacht zich dan ook aan iets. Hij zag de Tsjechen ook gelijkspelen tegen België. "Dat was heel, heel sterk. Dit is de eerste keer dat wij een team ontmoeten die onze intensiteit kan evenaren. Wij hebben op die manier veel wedstrijden gewonnen, maar we zullen aan elkaar gewaagd zijn"