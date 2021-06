Real Madrid denkt al aan vervanger voor Raphaël Varane: ploegmaat van Youri Tielemans op het oog

Wesley Fofana was dit seizoen een rots in de branding bij Leicester City en dat heeft hem nu interesse van Real Madrid opgeleverd. Fofana moet een mogelijk vertrek van Raphaël Varane opvangen.

Real Madrid lijkt er rekening mee te houden dat de Franse centrale verdediger Varane andere oorden opzoekt. Het heeft zijn oog laten vallen op Fofana, ploegmaat van drie Rode Duivels bij Leicester City.

Het is nog niet duidelijk of Leicester City openstaat voor een transfer. De verdediger kwam in 2020 over van Saint-Etienne voor 35 miljoen euro. Momenteel is de Fransman 40 miljoen euro waard volgens transfermarkt.