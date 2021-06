'Ramos zag zichzelf al als PSG-speler, maar dit aanbod doet de verdediger twijfelen'

Sergio Ramos gaat eerstdaags zijn nieuwe club bekendmaken. Het clubicoon van Real Madrid twijfelt nog over twee bestemmingen.

Eerder lieten we al weten dat Sergio Ramos héél dicht bij PSG staat. De Parijse grootmacht heeft een bom geld - en in dat geval is dat puur loon - veil om de verdediger naar Frankrijk te halen.

Ramos leek overtuigd, maar ESPN weet dat City Football Group in extremis met een voorstel op de proppen is gekomen. En het is er eentje dat Ramos enorm hard doet twijfelen over zijn toekomst.

Twee seizoenen Premier League, vervolgens MLS

De Spanjaard krijgt de kans om de komende twee seizoenen te proeven van de Premier League bij Manchester City. Vervolgens kan hij zijn carrière afsluiten over de Grote Plas bij New York City FC.