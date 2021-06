Sels nu doublure van Courtois: "Hij is een superkeeper. Kritiek glijdt ook zo van hem af"

Ineens is Matz Sels tweede keeper bij de Rode Duivels geworden na het forfait door blessure van Simon Mignolet. De doelman van Strasbourg ziet echter weinig verandering in zijn rol. "Derde of tweede keeper, dat verandert niet zoveel voor mij."

"Meer druk? Nee, maar je weet dat er altijd een kleine kans is dat je moet spelen. Je zit op de bank, maar het was wel spannend om de match tegen Portugal zo te beleven." Sels is de 'supporting cast' van Thibaut Courtois, maar die heeft dat eigenlijk niet nodig. "Ik moet niet zeggen hoe hij zijn job moet doen. Hij is een superkeeper. Ik probeer hem wel te helpen met kleine details. We analyseren dan waar Cristiano Ronaldo bijvoorbeeld zijn strafschoppen trapt. Ik weet dat ik klaar moet zijn als er iets met Thibaut gebeurt, maar dat verandert niks aan mijn aanpak. Enkel mentaal is het anders." Sels gebruikt zijn tijd bij de Rode Duivels trouwens nuttig. "Ik probeer de tips van Simon en Thibaut op te pikken. Ik ben op een leeftijd waar je de grote lijnen niet meer kan veranderen. Maar Thibaut is bijvoorbeeld mentaal zo sterk. Als hij een goal te slikken krijgt, kan hij dat meteen loslaten. Kritiek glijdt ook van hem af."