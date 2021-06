Dan toch niet zo officieel? 'Deal nog niet rond voor Anderlecht'

Dinsdagavond leek het al helemaal in kannen en kruiken, maar dat wordt toch nog een beetje tegengesproken, zo blijkt.

TP Mazembe kondigde via de officiële kanalen aan dat Isaac Tshibangu voor paars-wit gaat voetballen. "We bevestigen het akkoord met RSC Anderlecht over de transfer van Tshibangu", staat te lezen op de website van TP Mazembe. "We zijn als club fier dat één van onze jongeren de stap kan zetten."

Nog niks getekend

En toch: de 18-jarige linksvoetige aanvaller heeft nog geen verbintenis beet. Hij zou voor drie seizoenen tekenen, maar dat contract is volgens La Dernière Heure nog niet getekend.

Bovendien is ook nog niet helemaal duidelijk of de Congolese belofteninternational bij de A-kern dan wel B-kern zou aansluiten.