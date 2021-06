🎥 De carrière van Jeremy Doky gaat als een sneltrein

Jeremy Doku is nog steeds maar 19 jaar en zijn carrière tot nu toe leest als een sprookje.

Het mediateam van de Rode Duivels haalde Jeremy Doku voor de camera om te spreken over de vlucht die zijn carrière neemt. "Mooi en speciaal zijn de eerste woorden die me te binnen schieten", zegt Doku. "Het is eigenlijk heel bizar. Toen ik de namen van de spelers op de truitjes zag staan, vond ik het vreemd aan hun zijde te staan."

"Tijdens het vorige EK bekeek ik die spelers nog op tv of met mijn vrienden op de Groenplaats in Antwerpen, waar het bier bij een goal over mij heen vloog. Nu sta ik tussen hen en zijn alle blikken op mij gericht. Ik realiseer het mij nog niet helemaal."