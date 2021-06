Ex-bondscoach Wilmots over zijn voormalige poulain: "Het is waanzin. Hij is een machine"

Romelu Lukaku is sinds 2016 een andere spits geworden. Toen had Marc Wilmots hem nog onder zijn hoede bij de Rode Duivels. De afgelopen vijf jaar is de progressie echter opmerkelijk.

“Hij heeft zich de laatste jaren nog enorm kunnen ontwikkelen”, aldus Wilmots bij Bild. “Zijn hele spel is veel completer geworden. Maar zijn beste kwaliteit is nog steeds goals maken.” Lukaku zit momenteel aan 63 goals in 97 interlands. “Door zijn vele doelpunten is hij even belangrijk voor België als Gerd Müller destijds voor Duitsland”, zei Wilmots nog. “Het is waanzin. Hij is een machine. Je kunt met hem op de tegenaanval spelen, maar hij is ook heel sterk als er geen ruimte is.”