Dit is de ref voor België-Italië: Sloveen die Genk tegen Liverpool ook al floot en die even gearresteerd werd

De man die België-Italië in goede banen moet leiden luister naar de naam Slavko Vincic. Geen onbekende, want Genk kwam hem al tegen vorig seizoen in de wedstrijd tegen Liverpool. Hij kwam ook even in opspraak, maar werd vrijgesproken van alle schuld.

De 41-jarige Sloveen is al jaren actief als scheidsrechter op het allerhoogste niveau. Hij werd ook even gearresteerd vorig jaar toen hij in verband werd gebracht met een grootschalig drugs- en prostitutienetwerk, maar werd daarna vlug vrijgelaten. Hij had volgens het gerecht niets met de zaak te maken, maar was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.