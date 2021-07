'Charleroi hakt knoop door over Iraanse winger'

Bij Charleroi hebben ze een beslissing genomen over een huurling, zoveel is duidelijk. En zien we hem dus niet terug.

Younes Delfi werd afgelopen seizoen al verhuurd door Charleroi en dat zal ook voor het volgende seizoen het geval zijn. Nieuwe huurbeurt De 20-jarige Iraanse winger zal ook volgend jaar bij HNK Gorica spelen, weet alvast La Dernière Heure te melden. Hij speelde voorlopig nog maar vijf wedstrijden voor de Zebra's, maar was daarin wel goed voor twee goals en een assist. In de huurdeal zit ook een aankoopoptie.