Zorgen om Clinton Mata nadat Club-verdediger uitviel in vriendschappelijke wedstrijd

Zijn recente vrienschappelijke wedstrijd sloot Club af met 2-1-winst. Tot daar het positieve. Clinton Mata die vroegtijdig naar de kant moest: dat was dan weer veel minder goed nieuws voor blauw-zwart. Afwachten nu hoe erg het met Mata gesteld is.

Clinton Mata nam in de oefenpot tegen Lokomitva Zagreb plaats op zijn vertrouwde rechtsachterpositie. Mata stond net geen veertig minuten tussen de lijnen. Bij het trappen van een voorzet werd Mata aangetrapt door een Kroatische tegenstander en moest hij er uit. Van Der Brempt was zijn vervanger.

Potige Kroaten

Geen totale verrassing dat in deze partij averij werd opgelopen, want de spelers van Zagreb kwamen wel erg potig voor de dag. Scheidsrechter Van Driessche had er dan ook zijn handen mee vol om het niet uit de hand te laten lopen.

Het zou bij Mata, die hinkend richting kleedkamers stapte, gaan om een knieblessure. De medische staf van Club zal ongetwijfeld nauw opvolgen hoe die evolueert, want Mata is uiteraard een belangrijke pion bij de landskampioen. Nog in het defensieve compartiment is ook doelman Simon Mignolet momenteel buiten strijd.