Ook Belgische regering op het appel: onder andere premier De Croo in München om voor Duivels te supporteren

Het moet in München een onvergetelijke avond worden voor de Rode Duivels en heel het land. Premier De Croo is als politiek leider van ons land daarom ook afgezakt naar Duitsland. Hij is daar overigens niet de enige vertegenwoordiger van de federale regering.

Zowel premier Alexander De Croo (Open VLD) als minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) zijn in de uren voorafgaand aan de wedstrijd tegen Italië in München gespot. Niet in een shirt van de Rode Duivels weliswaar: De Croo en Wilmès zullen als vertegenwoordigers van de regering in de tribunes de match volgen en zijn daar ook naar gekleed. De Rode Duivels weten natuurlijk al langer dat ze de steun hebben van de voltallige federale regering. Een drietal weken geleden poseerden al de leden van het kernkabinet al voor een foto in Duivels-shirt, om zo hun support voor de Rode Duivels op dit EK te laten blijken. Safety first Premier De Croo waarschuwde supporters nog die in Sevilla de match tegen Portugal bijwoonde om uiterst voorzichtig te zijn op vlak van coronaregels. Ongetwijfeld zal hij het zelf vrijdagavond in München ook veilig houden.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg België - Italië nu live op Voetbalkrant.com.