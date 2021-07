Zwitsers op weg naar tweede stunt?

Tegen Frankrijk zorgden de Zwitsers misschien wel voor dé stunt van de achtste finales. Kunnen ze dat ook nog eens doen tegen de Spanjaarden?

Wie wordt de eerste halvefinalist op het EK 2020? Zwitserland en Spanje openen tegen elkaar de debatten om 18 uur in Sint-Petersburg.

Voor de Zwitsers moet eigenlijk niets meer: de kwartfinale is al onverhoopt te noemen na een 4 op 9 in de groepsfase en vooral de stunt tegen Frankrijk na strafschoppen.

© photonews

Tegen Spanje zal er dus geen druk op zitten - bij la Roja zal dat anders zijn. En toch is er heel veel om naar uit te kijken. Steven Zuber is assistenkoning op dit EK tot dusver, Haris Seferovic maakte er twee tegen Frankrijk en ook andere spelers maakten al indruk. Granit Xhaka is wel geschorst.

Spanje in vorm

Voor Spanje is het een heel ander gegeven. Maar met vijf goals tegen Slowakije en tegen Kroatië hebben ze wel het nodige vertrouwen weten te tanken.

Ook tegen de Zwitsers zullen ze wel opnieuw het spel moeten maken. En die hebben toch wel wat mogelijkheden op de counter. Opletten dus, ook al zijn de Spanjaarden zeker groot favoriet.