Moeskroen wil zich versterken met ervaren spelers

Moeskroen wil zo snel mogelijk terug naar 1A en geeft spelers met de nodige ervaring in eerste klasse de kans op zich te tonen.

Moeskroen heeft Christoph Diandy en Clément Tainmont op proef. Diandy speelde jarenlang voor Sporting Charleroi. Daar werd zijn aflopend contract niet verlengd. Tainmont was voor het laatst aan de slag bij KV Mechelen en was eerder ook actief bij Charleroi. Dit wordt gemeld door La Dernière Heure.



Moeskroen heeft ook Gouné Niangadou op proef. De 23-jarige aanvallende middenvelder was vorig seizoen actief bij Antwerp. Daar kon hij zich echter nooit helemaal doorzetten.