Kassa rinkelt in Gent: 'Bod van tien miljoen euro voor middenvelder'

Er was al de interesse van Augsburg, maar nu is er ook interesse vanuit Frankrijk. En dus kan het opbod stilaan gaan beginnen.

Niklas Dorsch werd vorig jaar naar de Jupiler Pro League gehaald door KAA Gent voor 3,5 miljoen euro. Hij kwam toen van Heidenheim en speelde een degelijk seizoen bij de Buffalo's.

Tien miljoen euro

Augsburg kwam al met een bod van zeven miljoen euro afgezakt naar de Ghelamco Arena, nu zou Rennes maar liefst tien miljoen euro bieden volgens Duitse bronnen.

Rest de vraag of er nog teams eventueel nog dieper in de buidel zouden willen tasten. Het opbod is in ieder geval begonnen.