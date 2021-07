🎥 Nieuwe Belgische spits van KV Mechelen heeft al heel wat meegemaakt: "Voor het eerst een enorme druk gevoeld"

KV Mechelen heeft al een aantal Belgische inkomende transfers aangekondigd. EĆ©n van hen is de spits Hugo Cuypers. Die komt over van de Griekse topclub Olympiakos. Cuypers is 24, maar beschikt dus toch al over een bepaalde ervaring.

Integreren in de Mechelse spelersgroep is alvast geen probleem, zo verzekert Cuypers in de minireeks 'Stagegesprekken' van KV Mechelen. "Iedereen voelt zich meteen thuis. Het is een heel familiale groep die heel veel lacht en heel veel plezier maakt. En daarnaast ook heel serieus kan blijven doorwerken."

In eigenland was Cuypers ook al actief bij Standard, tot de aanvaller in de zomer van 2017 wegging op Sclessin. "Ik heb de keuze gemaakt om naar tweede klasse in Griekenland te trekken om daar een leven te hebben als prof, maar wel in het buitenland. Om op mezelf te wonen en te zien hoe het is. Die keuze is uitgedraaid op een fantastische ervaring. Daaruit kwam mijn transfer naar Olympiakos voort."

šŸ“ŗ I In een minireeksje "Stagegesprekken" maken we kort kennis met enkele van onze nieuwe spelers.



Als eerste is spits Hugo Cuypers aan de beurt. pic.twitter.com/5bODhJ9quB — KV Mechelen (@kvmechelen) July 1, 2021

Dat is een belevenis op zich. "Ik heb daar voor het eerst enorme druk gevoeld. Niet op mezelf, maar op de groep. Zo is de interesse van Belgische clubs teruggekomen. Die was er in het begin niet en zo ben ik naar het buitenland getrokken. We hadden daar voor het eerst 20-25 punten voorsprong in de competitie, maar de rivaliteit tussen de topteams in Griekenland is zo groot."

Die grote voorsprong betekent niet dat ze de teugels mogen vieren. "Een derby is en blijft een derby en die moet gewonnen worden." Met zijn overstap naar KV Mechelen kan Cuypers nu weer gaan voetballen met zijn naasten rond zich. "Voor mij was het het ideale moment om hier terug kort bij mijn familie te zijn. Het maakt het ook makkelijker op het veld als mijn familie, vrienden en vriendin dichtbij zijn."