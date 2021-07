Centrale verdediger van KV Kortrijk gaat niet mee naar de Olympische spelen

Trent Sainsbury zal niet met Australië naar de Olympische spelen gaan en blijft bij KV Kortrijk. Dit heeft de club zelf bekendgemaakt.

“Ik heb hem uitgelegd dat we geen druk zouden uitoefenen op Trent maar dat de situatie moeilijk lag. Hij moest al op 3 juli vertrekken naar het oefenkamp en zou pas in augustus terug zijn. Met andere woorden: hij miste de voorbereiding met KV Kortrijk en ook de eerste competitiematchen. Ik heb aangegeven dat andere spelers het mogelijk goed zouden doen als centrale verdediger en hij eventueel niet in de ploeg zou komen in aanloop naar de kwalificatiematchen voor de World Cup”, vertelt sportief directeur Rik Foulon.



Graham Arnold had begrip voor de situatie van de club, van de speler en van zijn eigen selectie. Hij had in het weekend een gesprek daarover met Trent. Wij wilden de maandag met hem rond de tafel zitten maar die maandagmorgen kwam hij aan en zei meteen: ‘Ik heb beslist niet te gaan naar de Spelen. Ik blijf in Kortrijk.”