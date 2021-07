Voetbalbond blijft vertrouwen op Roberto Martinez: "Geen enkele reden om te wijzigen"

Net voor het duel met Italië op het EK, was het in kannen en kruiken dat Roberto Martinez tot na het WK in Qatar zou aanblijven als bondscoach. De uitschakeling tegen de Italianen deed de burger echter twijfelen.

Het EK van de Rode Duivels werd toch niet wat ervan verwacht werd. Een roemloze uitschakeling in de kwartfinales en enkele analisten die zeer scherp waren voor het spel van de Rode Duivels. In het duel met Italië werd vooral gewezen op de wissel van Nacer Chadli. Velen hadden Carrasco in de opstelling verwacht als vervanger van Hazard maar Martinez koos voor Jérémy Doku. Uiteindelijk bracht hij Carrasco helemaal niet op het veld want de bondscoach koos ervoor om Nacer Chadli in te brengen.

De Belgische voetbalbond sprak in een gesprek met Sporza het vertrouwen uit in de bondscoach en verzekerde dat Martinez aan zal blijven. "Roberto Martinez zal mee de voorbereiding voor de wedstrijden in september aanvangen. Er is geen reden om te wijzigen in de staff", klinkt het bij CEO Peter Bossaert.

De bond houdt dus vast aan Martinez en volgens diezelfde bond denkt Martinez er ook zo over. "We hebben niet het gevoel dat hij zal opstappen en ik weet waar de stemmingmakerij vandaan komt, maar er is geen probleem met Martinez", besluit Bossaert.