Voor de Duivels zit het toernooi erop, maar Brych mag van UEFA doorgaan naar halve finale

Na België-Portugal was Felix Brych de gebeten hond bij menig voetbalsupporter. Maar terwijl de Duivels uit het EK liggen, mag de Duitse ref nog wel een halve finale fluiten.

Brych liet na om in de eerste helft een gele kaart te trekken nadat Palhinha herhaaldelijk aan het shirtje van Lukaku ging hangen. Net voor de rust ging diezelfde Palhinha nog eens door op de enkels van De Bruyne, wat hem wel een gele kaart opleverde. Volgens veel analisten had de Duitse ref daar een directe invloed op de wedstrijd want als hij geel had getrokken voor die eerste fout van de Portugese middenvelder, had hij wellicht die tackle op De Bruyne niet ingezet.

Maar de UEFA beloont Brych voor zijn prestaties want na de achtste finale tussen België en Portugal mocht hij zaterdag de kwartfinale tussen Engeland en Oekräine fluiten.

Het EK van Brych blijft duren want hij krijgt ook een halve finale toegewezen. Brych mag namelijk de partij tussen Italië en Spanje fluiten.