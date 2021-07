Voormalig 1A-speler is streng voor Rode Duivels: "Voor mij is dit de Bronzen generatie, niet de Gouden"

De kwartfinale werd andermaal het eindstation voor de Rode Duivels op het EK. Eén man keek er alleszins niet van op, Frédéric Dupré.

De voetbalpodcast MIDMID kaart na elke wedstrijd van de Rode Duivels op het EK even na met twee gasten. Ditmaal waren dat voormalig profspeler Frédéric Dupré en actuer-comedian Erhan Demirci.

Dupré, ex-speler van onder meer Lokeren en Standard, was allerminst zacht voor de Rode Duivels. Zo vindt hij dat er veel mist bij de gouden generatie.

"We hebben het maximum eruit gehaald", opent Dupré verrassend. Voor een team dat al jarenlang op nummer 1 staat van de FIFA-ranking, is een kwartfinale op een EK toch net te zwak zouden we denken.

"Ik mis een volledig team, van Courtois tot Lukaku, dat op dezelfde manier denkt. Dat zie ik echt niet bij deze groep. Voor mij is het geen Gouden Generatie, maar een Bronzen Generatie", is hij streng.