Anelka heeft duidelijke boodschap voor Mbappé: "Als je de Gouden Bal wilt winnen, zul je PSG moeten verlaten"

Kylian Mbappé werd door zijn strafschopmisser tegen Zwitserland de schlemiel voor Frankrijk, maar bovenal blijft het een ongezien fenomeen. Toch wordt het tijd dat de 22-jarige superspits vertrekt bij PSG, althans volgens Nicolas Anelka.

Nicolas Anelka schreef in The Athletic een open brief aan Kylian Mbappé. Daarin raadt de ex-spits van onder meer Juventus, Liverpool, PSG, Chelsea en Manchester City Mbappé aan om te vertrekken bij PSG.

"Als je het hoogste wilt bereiken, moet je op een gegeven moment Parijs verlaten. Wat je doet bij PSG zal goed zijn, maar voor zal het 'maar' in Frankrijk zijn."

"Je zult moeten beslissen: als je de Gouden Bal wilt winnen en de opvolger wilt worden van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, dan zal je moeten concurreren met de besten ter wereld. En dat is in Spanje, misschien in Italië, of in de Premier League, in mijn ogen de sterkste competitie die er is", aldus Anelka.

"Als je een van de besten wilt zijn, laat je klasse zien bij Chelsea, Manchester United, Arsenal, Manchester City of Liverpool. Of ga naar Italië of Spanje. Pas daar kan je spreken van een wereldwijde impact op het voetbal", besluit de flamboyante spits van weleer.