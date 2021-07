'Club Brugge blijft niet bij de pakken zitten na mislopen transfer en haalt ex-speler van Ajax op bij Sevilla'

Club Brugge werkt momenteel aan een spraakmakende transfer. De Belgische landskampioen wil met Oussama Idrissi een grote naam naar West-Vlaanderen halen.

Club Brugge greep dan wel naast Michel-Ange Balikwisha, maar de West-Vlamingen zijn reeds bezig met een alternatief. En het belooft een nieuw prestigeproject te worden. De Belgische landskampioen wil Oussama Idrissi naar West-Vlaanderen halen.

De 25-jarige flankaanvaller werd de voorbije maanden verhuurd aan AFC Ajax, maar is eigendom van Sevilla FC. In het zuiden van Spanje lijkt Idrissi echter geen toekomst meer te hebben, ondanks zijn contract tot medio 2025.

Huur met aankoopoptie?

Estadio Deportivo weet dat Club Brugge al contact heeft opgenomen met Sevilla. Het zou in eerste instantie gaan over een uitleenbeurt met aankoopoptie. De Spanjaarden kunnen daarmee leven als blauw-zwart bereid is om het volledige loon van de speler over te nemen.