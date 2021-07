Van den Brom hoopt zijn kern samen te houden: "Er is nooit gezegd dat ze sowieso gaan vertrekken"

KRC Genk wil dit seizoen opnieuw meestrijden voor de oppergaai. Hét probleem is momenteel dat John van den Brom niet weet of enkele van zijn sterkhouders er in september nog zullen zijn. Al lijkt de Nederlander héél positief te zijn.

Paul Onuachu en Jhon Lucumi - Theo Bongonda lijkt zo goed als zeker in Limburg te blijven - zijn de spelers waarmee KRC Genk een deal heeft gesloten. In het Nederlands: zij mogen weg bij een goed bod. “Ik hoop alleszins dat we in september nog steeds zonder vertrekkers zitten”, glimlacht John van den Brom bij TVLimburg. “Het zou alleszins mooi zijn om deze kern bij elkaar te houden. Ik hoop er alleszins op.” Ik hoop alleszins dat we in september nog steeds zonder vertrekkers zitten “Het klopt dat Lucumi en Onuachu de namen zijn die worden gelinkt aan een vertrek”, besluit de Nederlandse oefenmeester van de Limburgers. “Maar voorlopig zijn ze nog in Genk, hé. Het is nooit gezegd dat ze sowieso zullen vertrekken.”