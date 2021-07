🎥 Kasper Schmeichel heeft fantastisch antwoord op vraag: "Has it ever been home?"

Kasper Schmeichel, doelman van Denemarken, kijkt vanavond Engeland, zijn voetballand in de ogen. Maar de zoon van de legendarische Peter Schmeichel is ook niet op zijn mondje gevallen.

Op de persconferentie voor de match kreeg hij de vraag wat het zou betekenen indien Denemarken 'It's coming home' zou kunnen stoppen. Die slogan gaat al een tijdje rond, waarmee de Engelsen willen aangeven dat ze het EK gaan winnen.

Het antwoord van Schmeichel zat echter klaar: "Has it ever been home? I don't know: have you ever won it?' "Is het ooit al thuis geweest? Ik weet het niet, hebben jullie het EK al gewonnen?" Waarop de reporter antwoordde: 'Ja, in 1966'. Schmeichel: 'Was dat geen WK?'. En gelijk had hij...