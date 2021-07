Denemarken naar de halve finale geleid, maar eigenlijk had Kasper Hjulmand bij Anderlecht moeten zitten: "Het was absurd"

Kasper Hjulmand leek tot twee keer toe op weg naar Anderlecht. De eerste keer toen Hein Vanhaezebrouck ontslagen werd en de tweede keer toen afscheid genomen werd van Fred Rutten. Maar telkens sprong het af.

Na het ontslag van Rutten was Marc Coucke bezig om Vincent Kompany terug te halen. Maar die eerste keer, na de periode Vanhaezebrouck, hadden ze zelfs al een akkoord. "We kwamen vrij snel tot een akkoord. Tot onze grote blijdschap, want Hjulmand was de ideale coach van Anderlecht. Ik volgde hem al lange tijd", zegt Frank Arnesen, toenmalig sportief directeur bij Anderlecht, bij Sporza.

Maar Nordsjaelland wou - ondanks slechts een contract van een half jaar - een afkoopsom. "Het bestuur van Nordsjaelland bleef vasthouden aan de afkoopsom van 1 miljoen euro. Dat wilden we met Anderlecht niet betalen."

"Iedereen vond het absurd. Dankzij Kasper had Nordsjaelland voor bijna 50 miljoen euro aan spelers verkocht. Dan ben je toch een beetje redelijk? Ook Kasper was enorm teleurgesteld, maar hij hield zich aan zijn contract - dat zegt veel over zijn persoonlijkheid."