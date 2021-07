DONE DEAL: Antwerp laat er geen gras over groeien en heeft gewilde versterking meteen beet

Royal Antwerp FC was nog op zoek naar een aantal interessante profielen om de kern te versterken. Eentje is alvast snel in kannen en kruiken.

Naast doelman Ortwin De Wolf was Antwerp ook nog op zoek naar een nieuwe linksachter. En die hebben ze ondertussen gevonden. De 18-jarige Franse vleugelverdediger Yassine Ben Hamed tekent een contract voor 4 seizoenen op de Bosuil! ✍️🇫🇷#RAFC #Transfer #OneRedFamily pic.twitter.com/pWnySXQ4RY — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 6, 2021 De 18-jarige Franse vleugelverdediger Yassine Ben Hamed werd genoemd en op dinsdagavond ook meteen binnengehaald. Hij komt over van Lille B en tekende een contract van liefst vier seizoenen op de Bosuil. Hij wordt zo de opvolger van Jordan Lukaku op de linkse flank.