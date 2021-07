Jong talent verlaat mogelijks AA Gent

Een jong talent staat op het punt om AA Gent te verlaten en in de voetsporen van zijn kleine broer te treden.

Het Nieuwsblad weet immers dat Franck Idumbo-Muzambo deze week op proef is bij FC Eindhoven. De 19-jarige flankaanvaller was de voorbije jaren een vaste waarde bij de Belgische nationale jeugdelftallen tot en met de U18. Bij AA Gent kreeg hij nog geen speelminuten in het eerste elftal en dit lijkt ook niet direct te gebeuren.

Hij kan zo zijn kleine broer (Stanis) volgen die eerder al de overstap maakte van de jeugd van AA Gent naar Ajax. Dat kon u HIER al lezen.