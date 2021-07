Gaat De Bruyne weer als 'valse negen' moeten spelen bij City? "Grote kans dat we geen nieuwe spits halen"

Harry Kane? Erling Haaland? De speculaties over wie de nieuwe spits van Manchester City wordt woeden volop. Maar Pep Guardiola, manager van The Citizens, heeft daar een andere kijk op. "Met deze bedragen kunnen wij geen nieuwe spits halen!", zegt hij.

In de Britse media werd er nochtans al gewag gemaakt van een megabod op Harry Kane, spits van Tottenham. Maar Guardiola zegt dat ze daar de fondsen niet voor hebben. Er zou mogelijk zelfs geen vervanger voor Sergio Agüero komen.

"Met de bedragen die nu genoemd worden, gaan wij geen nieuwe spits halen", zegt Guardiola tegen het Catalaanse TV3. "Het is onmogelijk. We kunnen dat niet betalen."

Iedereen denkt dat de mogelijkheden bij City onbegrensd zijn, maar dat weerlegt Guardiola dus. "Alle clubs in de wereld hebben het financieel zwaar en wij zijn daar geen uitzondering op. We hebben Gabriel Jesus nog en ook Ferran Torres is ongelooflijk op de spitspositie. Verder hebben we nog talenten in onze opleiding zitten en hebben we geregeld met een valse spits gespeeld. Er is een goede kans dat we geen nieuwe spits gaan kopen voor komend seizoen."