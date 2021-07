Sterk bezig bij OHL: kapitein Mercier verlengt contract: "Ik kan nog verbeteren onder Brys"

Xavier Mercier speelt minstens tot juni 2023 aan Den Dreef. De Fransman verlengde woensdag zijn contract bij OH Leuven. De Leuvense kapitein kon vorig seizoen fantastische cijfers voorleggen en probeert die straks te herhalen.

“Ik ben heel erg blij dat ik een vervolg kan breien aan het avontuur bij OH Leuven. Hier voel ik me echt in mijn sas. Zowel op als naast het veld”, zegt de straks 32-jarige Fransman op de clubmedia. “De voorbije weken waren niet altijd makkelijk met die transferbeslommeringen. Maar nu ik weet waar mijn toekomst ligt, kan ik me volledig focussen op het komende seizoen.”



Mercier draagt zijn contractverlenging graag op aan physical coach Bart Van Lancker. “Hij steunde mij altijd, ook in de moeilijke momenten. Zowel in Kortrijk als in Leuven was Bart erg belangrijk voor mijn carrière. Ik heb heel veel aan hem te danken.”



Vorig seizoen liet Mercier fantastische cijfers optekenen. Hij scoorde tien keer en was ook nog eens goed voor vijftien assists. Dat leverde hem de bijnaam ‘Monsieur Assist’ op. “Ik kende vorig seizoen mijn beste ooit. Daarvoor moet ik de technische staf en mijn medemaats danken. Zij geven me heel veel vertrouwen.”



“Ik ben ervan overtuigd dat ik nog kan verbeteren onder Marc Brys. Hij weet perfect hoe hij me moet uitspelen. Ik besef ook wel dat het lastig wordt om mijn knappe seizoen te herhalen. Toch leg ik de lat bewust heel hoog en wil ik minstens even sterk presteren als vorig seizoen.”