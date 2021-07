Eupen ziet smaakmaker vertrekken naar Spanje

Eupen ziet één van hun smaakmakers vertrekken naar de Spaanse tweede klasse.

L'Avenir weet dat Emmanuel Agbadou zijn carrière gaat verder zetten in Spanje, want hij zou op weg zijn naar Alcorcon. Dat hij naar die Spaanse tweedeklasser trekt is perfect verklaarbaar. In het bestuur bij Alcorcon zit immers ene Ivan Bravo, die vorig seizoen nog mee de sportieve lijnen uitzette bij Eupen en tegenwoordig ook als adviseur werkzaam is voor Waasland-Beveren.

De Ivoriaanse verdediger groeide snel uit tot titularis en was één van de beteren bij Eupen. Hij zou 26 keer in actie komen, waarbij hij één keer scoorde en één assist gaf.