KV Kortrijk haalt spits binnen die eerder bij Zulte Waregem op proef was

De 1m90 grote spits was eerder op proef bij Zulte Waregem en scoorde daar twee keer in de match tegen Oudenaarde. Maar uiteindelijk is het dus KV Kortrijk dat hem een contract gaf.

De transfer moet nog aangekondigd worden door de West-Vlamingen, maar op Twitter is er al een foto te zien waar hij zijn handtekening zet.

Charles Jesaja Herrmann, son of Black Stars Head coach CK Akonnor has signed a 3-year deal for Belgian side KV Kortrijk



The 21-year-old joined Kortrijk from Wolfsburg, where he he spent his youth career



Herrmann has made 27 appearances at U15 to U19 levels for Germany 🇩🇪 pic.twitter.com/96XP7cKcEI