Algemeen directeur Beerschot buigt zich over stadiondossier: "Beide pistes liggen nog op tafel"

Het stadiondossier bij Beerschot is één van de prioriteiten van de nieuwe algemeen directeur, Frédéric Van den Steen. Er zijn twee opties: blijven in het Olympisch Stadion of een gloednieuw stadion bouwen aan Petroleum Zuid.

Naar die laatste optie gebeurt deze zomer nog een onderzoek. “Beide pistes liggen voor alle duidelijkheid nog op ­tafel. De meningen van de supporters zijn verdeeld. Enerzijds willen ze vooruit, ze beseffen dat een nieuw stadion commercieel en sportief heel wat extra mogelijkheden biedt", klinkt het bij Van den Steen in GvA. "Anderzijds vinden ze dat het Olympisch Stadion authenticiteit uitstraalt. Beide pistes hebben pro's en contra's. Het ­stadiondossier houdt ons al een tijdje bezig en dat zal ook de komende jaren niet anders zijn. We gaan daar zo transparant ­mogelijk over communiceren.”