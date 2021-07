Analist Verheyen vindt het goeie zaak dat Martinez aanblijft: "Komen ook uit de groep geen slechte reacties"

Gisteren liet Roberto Martinez weten dat hij zeker doorgaat als bondscoach. En eerder had ook de KBVB al bevestigd dat hij niet ter discussie stond. Volgens analist Gert Verheyen de juiste keuze.

Verheyen vindt niet dat Martinez op die ene match tegen Italië mag afgerekend worden. "Op de match tegen Italië was natuurlijk wel wat aan te merken, maar dat maakt hem niet meteen een slechte coach", klinkt het bij Sporza.

"Hij is voor de groep en België nog steeds de juiste persoon op de juiste plaats. Alleen al maar door het feit dat er binnen de bond zelf niemand in staat is een evaluatie te maken, laat staan op zoek te gaan naar een nieuwe trainer."

Martinez is de daadkrachtigste bij de KBVB en heeft ook nog steeds de steun van de spelersgroep. "Ik denk dus dat hij best kan doorgaan, ook omdat er vanuit de groep zelf geen slechte reacties komen, ook niet van mannen zoals Carrasco, die op het einde niet meer mocht spelen."