KV Mechelen geraakt niet voorbij Nederlandse tweedeklasser, nieuwkomer mist strafschop

Nog maar twee weken te gaan vooraleer de Jupiler Pro League van start gaat. KV Mechelen oefende vrijdagmiddag tegen het Nederlandse Roda JC. De partij eindigde in een 2-2 gelijkspel.

Al vroeg in de wedstrijd zette Dailly Malinwa op voorsprong, na goed voorbereidend werk van Cuypers. Voor de doelpuntenmaker werd het echter een feestje van korte duur, want niet veel later moest hij met een draagberrie van het veld worden gehaald nadat hij zich misstapte. Er wordt gevreesd voor een zware knieblessure.

Thoelen had al enkele keren gepast tussengekomen, maar moest zich op het halfuur gewonnen geven op een poging van Jensen. Op het uur maakte Goppel er zelfs 1-2 van voor Roda JC, dat afgelopen seizoen op een achtste plaats eindigde in de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie, zeg maar de tweede klasse.

De Mechelse nieuwkomer Cuypers kreeg dé kans om de bordjes in evenwicht te hangen, maar de aanvaller faalde vanop de strafschopstip met nog twintig minuten te gaan. Cuypers gleed weg en knalde het leer knullig hoog over.

Enkele minuten later maakte Cuypers zijn misser goed door dan toch voor de 2-2 te zorgen, meteen de eindstand.

Basisopstelling KV Mechelen