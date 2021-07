Franse ster mag opnieuw de cover van FIFA22 sieren

Kylian Mbappé staat voor het tweede jaar op rij op de cover van de populaire voetbalgame FIFA. In 2021 was de Paris Saint-Germain-aanvaller ook al het gezicht op de cover van de game.

EA Sports onthult vrijdagmiddag dat Mbappé opnieuw gekozen is als de speler die de cover van het voetbalspel moet sieren. Verwacht wordt dat de release van de game in september of oktober van dit jaar is.

Het werd al verwacht dat Mbappé dit jaar weer op de cover van FIFA zou komen te staan, aangezien hij ook al op de cover stond van FIFA Online 4. Mbappé is de eerste speler die twee keer op rij op de cover staat sinds Cristiano Ronaldo in 2018 en 2019.