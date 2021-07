Nederlands international ziet een gevangenisstraf tegemoet

Het Openbaar Ministerie in gaat de Nederlandse international Quincy Promes vervolgen in de zaak rondom een steekpartij tijdens een feestje

De Nederlandse krant De Telegraaf schrijft: Promes wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Hij werd op zondagochtend 13 december 2020 gearresteerd en zat twee dagen vast. Eind juli vorig jaar gaf de aanvaller een groot familiefeest in een loods van zijn bedrijf in Abcoude."



"Tijdens het feest kreeg hij naar verluidt ruzie met zijn neef en zou hem toen volgens meerdere getuigen met een mes hebben gestoken. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn knie en houdt waarschijnlijk blijvend letsel over aan de steekwond. Promes speelde ten tijde van het incident voor Ajax. Inmiddels komt hij uit voor het Russische Spartak Moskou", aldus de krant tot slot.



In eerdere vergelijkbare steekzaken kregen daders wel eens celstraffen van bijna acht maanden opgelegd.