Prolongeert Brazilië de Copa América-titel ten koste van Argentinië?

Brazilië en Argentinië staan zondagnacht tegenover elkaar in de finale van de Copa América. Wie kroont zich in Estádio Maracanã tot de beste van Zuid-Amerika?

Brazilië is al dertien duels ongeslagen. De Goddelijke Kanaries boekten in die reeks twaalf zeges. De formatie van bondscoach Tite kreeg in tien van die twaalf wedstrijden zelfs geen enkel tegendoelpunt te verwerken. Wint Brazilië van Argentinië?

Doelpuntrijke finale

Brazilië en Argentinië kwamen tot nu toe zes keer in actie tijdens het Copa América-toernooi. Beide grootmachten scoorden minimaal één keer per wedstrijd. Scoren beide teams ook in de finale?

Topscorer

Lionel Messi is op dit moment de lijstaanvoerder in het topscorersklassement van de Copa América 2021. De Argentijnse aanvaller scoorde al vier keer in zes wedstrijden, waaronder tweemaal tegen Bolivia. Scoort Messi op ieder moment?

Waar kan je best op inzetten?

Brazilië is de torenhoge favoriet van deze Copa América! Maken ze die rol waar tegen, ook wel een sterk, Argentinië? Brazilië wint in de reguliere speeltijd, odd: 2.20.

Scorend vermogen vind je langs beide kanten, stuk voor stuk wereldaanvallers! Beide teams scoren, odd: 2.20.

Ene Lionel Messi staat bovenaan op de topschutterslijst van de Copa América 2021, met 4 stuks. Kan hij er tegen Brazilië nog eentje bij doen? Lionel Messi scoort, odd: 3.25.