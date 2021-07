Nieuwe kandidaat meldt zich in de race om Frans wonderkind

Rennes gaat een drukke zomer tegemoet om zijn goudhaantjes niet kwijt te spelen. Zowel Doku als Camavinga staan internationaal in de spotlights en kunnen op interesse van enkele grote clubs rekenen. Zeker voor Camavinga wordt de belangstelling heel concreet.

Manchester United leek de meest concrete ploeg, maar volgens The Sun gaat Chelsea ook vol voor het Franse wonderkind. De Londense club heeft al rechtstreeks contact opgenomen met Rennes.

Vanuit Frankrijk is er ook interesse van Paris Saint-Germain, voor de 18-jarige Camavinga.

Chelsea have 'leapfrogged Man United' in the race to sign Eduardo Camavinga#CFC #MUFC