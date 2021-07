Zal Feyenoord overstag gaan in dossier Malacia, die al akkoord heeft met Club Brugge? "Ze zullen wel op 8-9 miljoen uitkomen"

Club Brugge heeft volgens HLN een akkoord met Tyrell Malacia. De 21-jarige linksback mag van Feyenoord echter niet vertrekken voor minder dan 11 miljoen euro. Nordin Amrabat begrijpt wel vanwaar de Rotterdammers met die prijs komen.

"Het is een linksback met veel potentie en het is gewoon een goede speler”, vertelt Amrabat bij Voetbalpraat van ESPN. “Malacia zit tegen het Nederlands elftal aan en ik denk dat hij binnen één à twee jaar international wordt, mits hij zich blijft doorontwikkelen."

"Dus ja, ik begrijp wel dat Feyenoord elf miljoen euro vraagt. Het is natuurlijk wel de vraagprijs en ze gaan er nog wel over onderhandelen. Uiteindelijk zullen ze wel op acht of misschien negen miljoen euro uitkomen. Daarbovenop zal dan wel een doorverkooppercentage van twintig procent komen.”

Amrabat begrijpt ook waarom de linksback naar Club wil. “Elf miljoen euro is gewoon een goed bedrag voor een Nederlandse linksback die geen international is en geen Champions League speelt. We verwachten dat hij zich gaat doorontwikkelen, maar stel nou dat het niet zo is. In de situatie van Feyenoord zou ik hem zeker verkopen. Als Malacia gaat spelen bij Club Brugge, dan is dit gewoon een hele mooie stap. Hij gaat daar natuurlijk ook heen voor Champions League-voetbal