OFFICIEEL: hij deed wat moeilijk, maar Antwerp is wederom een speler kwijt

Een paar dagen geleden deed hij nog wat moeilijk, maar ondertussen is de kogel door de kerk: Antwerp is opnieuw een speler kwijt.

Antwerp heeft met Ortwin De Wolf zijn doelman beet en dus was er eentje op overschot bij The Great Old. Op zoek naar een oplossing dus ...

Bem-vindo, Alireza Beyranvand! 🇵🇹



به بوآویشتا خوش آمدی علیرضا بیرانوند 🇮🇷



👉 Guarda-redes, 28 anos, internacional pelo Irão#BoavistaFC #AlirezaBeyranvand pic.twitter.com/1VLRpTRb31 — Boavista FC (@boavistaoficial) July 10, 2021

Die is ondertussen gevonden, want Alireza Beiranvand zal een jaartje worden uitgeleend en trekt naar Portugal.

Hij zal het seizoen rondmaken bij het Portugese Boavista. Dat wou hem graag huren met aankoopoptie. De Iraanse goalie mikte zelf nog even hoger, maar gaat nu toch door de knieën.