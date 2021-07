Premier League-club heeft 150 miljoen over voor Erling Haaland

Chelsea ziet in Erling Haaland hun ideale nieuwe spits. De Londense club wil zelfs 150 miljoen pond betalen voor de Noor.

Haaland heeft bij Dortmund al bewezen dat hij een enorme klasbak is. Hij scoorde in zijn periode bij Borussia Dortmund tot nu toe 57 keer in 59 wedstrijden over alle competities. Hij maakte in januari 2020 de overstap van Red Bull Salzburg naar Borussia Dortmund. Zijn marktwaarde is 130 miljoen euro op dit moment.

Chelsea was vorig seizoen niet helemaal tevreden van de nieuwe spits Timo Werner. De Duitser werkte hard en liep goed waardoor er ruimtes ontstonden voor ploegmaats, maar zelf miste hij te veel kansen. In Haaland zien ze bij de Londense club waarschijnlijk een klinischere afmaker.

Dortmund geeft aan dat Haaland niet vertrekt deze zomer, het kan dus nog een hele transfersaga worden.